Sindpetro protesta contra aumento de combustível em Manaus

Manaus/AM - O Sindicato dos Petroleitos (Sindipetro) do Amazonas e o Sindicato dos Taxistas do Amazonas, fizeram uma manifestação contra o aumento do preço dos combustíveis, na manhã desta quinta-feira (4), em um posto de gasolina na Avenida Cosme Ferreira, em Manaus.

Segundo o coordenador geral do Sindipetro, Marcos Ribeiro, a manifestação teve o objetivo de debater o motivo dos aumentos recentes do valor dos combustíveis.

Para ele, a Petrobras aplica o preço do combustível baseado no mercado internacional. Ele disse ainda, que a categoria é contra a privatização de refinarias em todo o país.

" Com as refinarias em operando com 100% da capacidade, o combustível poderia ser vendido a um preço mais acessível para a população. Das 13 refinarias que temos no país, o governo e a Petrobras colocaram à venda oito refinarias, com um discurso falso de que vai gerar concorrência. A nossa refinaria, a única do Amazonas, única da região Norte vai concorrer com quem?”, questionou.

O diretor Sindicato dos Taxistas, Marcio Fleury, comentou que a classe se sente sufocada com os reajustes que a Petrobras tem praticado. Ele disse ainda, que devido aos reajustes no preço dos combustíveis, os trabalhadores estão tendo que pagar para tranalhar.

“Queremos mostrar para as autoridades que estamos sufocados com os constantes reajustes. Só esse ano já foram seis aumentos. Estamos pagando para trabalhar", dasabafou.

Durante o ato, os sindicatos fizeram uma ação para abastecer 100 táxis ao valor de R$ 3,50 no posto onde a manifestação aconteceu.

O valor, segundo ele, foi baseado em um estudo do preço que poderia ser praticado pela Petrobras, caso não houvesse a aplicação do valor do mercado internacional e a não privatização das refinarias.