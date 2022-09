Shows de Double You e Bárbara Eugênia marcam 1° noite do Passo a Paço em Manaus

Manaus/AM - A primeira noite do festival “#SouManaus Passo a Paço 2022”, foi marcada pelas apresentações dos artistas nacionais Bárbara Eugênia, Lia Sophia e Pinduca, além da atração internacional Double You, que agitaram o palco Caboquinho, neste sábado (3).

Pela primeira vez no festival, a cantora carioca Bárbara Eugênia, levou para o palco experimentações da música brasileira com múltiplas influências. Vencedora do prêmio Multishow de Música Brasileira em 2014 e ativa em diversos eventos, a artista que está apresentando ao mundo seu quinto disco, intitulado ‘Crashes n’ Crashes’, contou a emoção de se apresentar para o público manauara.

Por volta das 21h, foi a vez da cantora Lia Sophia, dona do hit ‘Ai Menina’, se apresentar no festival acompanhada do ‘rei do carimbó’, Pinduca. Lia Sophia mistura ritmos da Amazônia, como o carimbó e a guitarrada, com batidas internacionais como o zouk, para criar uma música tropical e dançante.

Encerrando as apresentações no palco Caboquinho, o grupo internacional Double You era uma das atrações mais aguardadas da noite. A banda italiana de eurodance consagrada nos anos 1990 é dona de hits como ‘Please don’t go’ e ‘Run to me’, que não podem ficar de fora do repertório. Pela quinta vez em Manaus, o vocalista e líder do Double You, William Naraine, contou sobre o retorno à capital do Amazonas.

"Foi maravilhoso, uma experiência e uma noite incrível. O público foi sensacional, realmente vibrou e cantou do começo até a última música. Então, foi uma honra estarmos aqui, sabemos que temos um público muito fiel em Manaus que acompanha o Double You desde o início da carreira. Eu fiquei muito feliz em fazer parte desse festival, é um espaço maravilhoso, algo incrível", afirmou o músico.



A cada metro quadrado do palco Caboquinho, diversas pessoas curtiram a mistura da música experimental, carimbó e eurodance que agitou palco Caboquinho na primeira noite do “#SouManaus”. Entre elas, a pequena Yasmin Oliveira, que é fã do ritmo paraense. Acompanhada dos pais, ela contou que adorou a performance da cantora Lia Sophia e Pindica.