Shoppings de Manaus são fiscalizados durante Black Friday

Manaus/AM - Durante a Black Friday, que é comemorada hoje (25), o Procon-AM está realizando fiscalizações em shoppings de Manaus, para acompanhar as promoções e garantir o direito do consumidor.

O diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe, acompanhou a blitz no Shopping localizado na área centro-sul de Manaus, para fiscalizar as promoções anunciadas por lojistas que aderiram à campanha da Black Friday. Matheus Torres representou a Comissão de Defesa do Consumidor da Aleam, e Jerlison Portilho representou a da Câmara Municipal.

“Não há obrigatoriedade por parte dos lojistas em participar da campanha da Black Friday, porém, o estabelecimento que participa, deve cumprir com o que oferece. Estamos fiscalizando as placas e etiquetas, para que o consumidor tenha de fato seus direitos garantidos”, explica Fraxe.

O Procon-AM fiscalizou possíveis infrações às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, com o fim de coibir práticas de propaganda enganosa e a chamada “maquiagem de preços”, conhecida como “metade do dobro”. Esta é uma prática abusiva, recorrente nesta época do ano, que ocorre quando os comerciantes elevam o valor dos itens na véspera da Black Friday.

O consumidor, que desconfiar de possíveis irregularidades, pode registrar sua reclamação na sede do Procon-AM, localizada na avenida André Araújo, nº 1.500, Aleixo. De segunda a sexta-feira, das 08h às 14h. Ou entrar em contato pelo telefone (92) 3215-4009, por e-mail - [email protected] – e também através das redes sociais, no instagram.com/procon_amazonas ou facebook.com/ProconAmazonas.