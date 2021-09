Shopping T4 recebe do Feirão Popular de Carros

Manaus/AM - O estacionamento do Shopping Phelippe Daou, localizado na Bola do Produtor, Zona Leste, será palco do Feirão Popular de Carros que ocorrerá de 23 a 26 de setembro, das 9h às 20h. O evento respeitará o protocolo de prevenção contra a Covid-19, como uso obrigatório de máscaras e uso álcool gel. Dentre as vantagens, entrada facilitada, transferência grátis, troca com troco, dentre outras, ofertadas pelas 15 lojas participantes e 300 carros disponíveis.

“Reuniremos as melhores e maiores lojas de carros novos e seminovos. Modelos com ofertas imperdíveis como, troca com troco, aprovação imediata, após consulta, e as melhores taxas do mercado. Os números de agosto não foram animadores, mas nós estamos otimistas”, adiantou o organizador do evento, Erick Belém.

Belém se refere ao mês passado que, diferente do mesmo período de 2020, teve queda nas vendas de veículos em 5,8%. Foi o pior agosto, em 16 anos, para o setor. Os números foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.

Troca com troco

“Muita gente pergunta o que é troca com troco. É quando o consumidor opta por trocar o seu carro por um modelo mais antigo, e assim quitar dívidas, muitas vezes, contraídas nos períodos críticos da crise sanitária. O carro financiado é quitado e dar-se o troco para o cliente que, também pode optar trocar um carro menor por um maior. Nesta pandemia, nós também observamos que algumas pessoas deixaram de usar o transporte público, ou compartilhado, para comprar um carro próprio e, assim evitar se contaminar”, contou o organizador do feirão.

Bazar

E para quem quer acompanhar o marido na compra, enquanto ele escolhe o carro da família, os lojistas do Shopping Phelippe Daou, promoverão um bazar com produtos novos, roupas, calçados e acessórios.

Sobre o Shopping

O shopping Phelippe Daou abriga mais de 500 empreendedores. Além das lojas com uma variedade de produtos, praça de alimentação com mais de 300 lugares, vários serviços públicos para atender a população das Zonas Leste e Norte, como Sine Manaus e Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC). Dispõe, ainda, de lojas âncoras, escadas rolantes e elevadores para facilitar a acessibilidade e um estacionamento para mais de 350 veículos.