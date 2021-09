Sexta-feira segue com 40 pontos de vacinação contra a Covid-19 em Manaus

Manaus/AM - A campanha de vacinação contra a Covid-19, coordenada pela Prefeitura de Manaus, segue nesta sexta-feira (24), com 40 pontos em toda a cidade. Em todos eles estarão disponíveis primeira, segunda e terceira doses do imunizante da Pfizer/BioNTech e segunda dose da CoronaVac/Butantan e da AstraZeneca/Oxford, que volta a ser oferecida também nos cinco pontos estratégicos.

Os pontos de vacinação, que funcionarão das 9h às 16h, estão distribuídos por zona geográfica, havendo oito na zona Norte, dos quais dois são estratégicos, com atendimento exclusivo a pedestres (shopping Phelippe Daou e Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola); nove na zona Sul, tendo o Studio 5 Centro de Convenções como estratégico, para atender a pedestres; 12 na zona Leste, incluindo o Clube do Trabalhador do Sesi/AM, atendendo nas modalidades pedestre e drive-thru; e 11 na zona Oeste, sendo o Centro de Convenções de Manaus, o “sambódromo”, com atendimento para pedestres e drive-thru.

A consulta aos endereços dos locais de vacinação pode ser feita no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19 e nos perfis oficiais da secretaria nas redes sociais: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Primeira dose

Para quem ainda vai iniciar o esquema vacinal, com a primeira dose, a Semsa orienta que seja feito o cadastro no Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br), porque com a inclusão prévia dos dados no sistema, fica mais fácil o atendimento nos pontos de vacinação. Pela plataforma também é possível fazer o acompanhamento da segunda dose.

A documentação necessária para quem vai tomar a primeira dose, no caso dos adolescentes de 12 a 17 anos, é um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Para este grupo, é obrigatória a presença de um responsável, que pode ser o pai, a mãe ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração no verso da cópia do comprovante de residência, que também precisa ser apresentado. Para quem tem 18 anos ou mais, o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

No caso da segunda dose, além dos documentos, o cartão de vacinação com o registro da primeira dose ou a comprovação pelo aplicativo ConecteSus, que pode ser instalado no celular.

A movimentação nos pontos de vacinação pode ser acompanhada pelo “Filômetro”, pelo link bit.ly/filometrovacina que indica como está a demanda em cada um dos locais.