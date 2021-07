Sesc oferece 60 bolsas integrais para a Educação de Jovens e Adultos no Amazonas

As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h50, por meio do ensino remoto e presencial.

Antes de se inscrever, é imprescindível a leitura do edital do processo seletivo disponível no site: www.sesc-am.com.br/pcg.

As bolsas de estudo são oferecidas pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc.

Para se inscrever, o interessado deve apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência (emissão inferior a 60 dias), comprovante de renda e pessoais (RG e CPF) das pessoas que possuem rendimento na residência do candidato.

Manaus/AM - O Sesc Amazonas está oferecendo 60 bolsas integrais para Educação de Jovens e Adultos (EJA), modalidade de ensino voltada às pessoas que não concluíram a educação básica no período regular e desejam voltar à sala de aula. As inscrições vão até o dia 16 de julho.

