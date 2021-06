Sesc AM participa da Semana de Enfrentamento à violência contra idoso

Manaus/AM - O Sesc AM participa da Semana de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa cujo tema este ano será “As faces da agressão: reconhecer para se defender”. A programação é totalmente virtual e começa na segunda-feira (14) e segue até sexta (18). A atividade é direcionada aos participantes do Trabalho Social com Idosos (TSI).

Na terça-feira (15, às 10h, o Sesc realizará uma live em suas redes sociais (@sescamazonas) onde irá abordar, entre outros pontos, as ações de prevenção para combater à violência contra o idoso. A convidada para a conversa é Walquíria Alves, professora e mestre em Gerontologia pela SBGG e mestre em Ensino e Saúde de Belém (PA).

Durante a programação, o Sesc AM irá divulgar os vencedores do Concurso de Frases sobre o tema, que foi disputado pelos participantes do TSI. Os idosos terão suas frases e vídeos divulgados nas redes sociais da instituição ao longo da semana especial.