Servidores da Saúde do Amazonas fazem protesto em frente à Aleam

"Estamos pedindo a reposição inflacionária que hoje está no quantitativo de 23%. Agora você imagine um trabalhador que tem 23% do seu vencimento retido pelo governo (...) Nós trabalhadores estamos sofrendo, consequentemente, a população vai sofrer porque imagine em uma situação pandêmica o trabalhador da saúde parando por uma greve. É isso que nós não queremos", explicou o Técnico de Radiologia, Gildenor França.

Com cartazes e faixas, o grupo reivindica melhorias de condições de trabalho e reposição salarial. Eles interditaram parte da via, mas o trânsito segue sem retenção.

