Servidora do Hemoam, Eleonora Alves morre por complicações da Covid-19

De acordo com o Hemoam, Eleonora foi internada na Policlínica José Lindoso, no dia 1º de fevereiro, após ser diagnosticada com a doença. Em seguida, o quadro de saúde dela se agravou e precisou ser transferida para o Hospital Getúlio Vargas. Ela estava na UTI da unidade hospitalar desde o dia 5 de fevereiro.

Manaus/AM - A servidora pública Eleonora Alves, de 66 anos, morreu nesta segunda-feira (08) por complicações da Covid-19, no Hospital Getúlio Vargas, em Manaus. Ela era subgerente de coleta da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.