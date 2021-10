Serviços gratuitos de saúde, cidadania e beleza são oferecidos nesta sexta-feira em Manaus

Os serviços de cidadania são do Cras com Cadastro Único, Informação sobre Bolsa Família e Cartão do Idoso; Já da Sejusc serão dadas Informações sobre o Projeto Idoso Empreendedor, sobre o Estatuto do Idoso e Orientação Jurídica); A Semmas distribuirá Mudas de plantas; E a Amazonas Energia dará informações sobre Tarifa Social.

Manaus/AM - Uma ação social voltada para pessoas a partir de 50 anos acontece nesta sexta-feira (22), das 8h às 16h, no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Teonízia Lobo, no bairro Mutirão, na zona norte de Manaus. Os serviços oferecidos são de saúde, cidadania, embelezamento, empreendedorismo e meio ambiente.

