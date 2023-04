Serviço gratuito de orientação para Declaração de Imposto de Renda é oferecido em Manaus

Manaus/AM - O Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Amazonas (CRCAM), realiza no período de 22 de abril a 13 de maio, o projeto Plantão Tira Dúvidas Declaração do Imposto de Renda. E este ano, a ação será realizada no Manaus Plaza Shopping, localizado na Avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul de Manaus.

Os atendimento será gratuito e realizado por contadores voluntários durante os fins de semana. Aos sábados, no horário das 12h às 20h, aos domingos, das 14h às 20h. A ação inicia a partir deste final de semana 22 e 23/04 (sábado e domingo), e tendo continuidade nos três finais de semana seguintes (29 e 30 de abril e 04 – 06 e 07/05 e 13 e 14/05) de maio.

Segundo a presidente do CRCAM, Joseny Gusmão, “Nossa missão é poder esclarecer aos contribuintes e à comunidade em geral maiores detalhes sobre o preenchimento da declaração imposto de renda. A ideia é sanar todas as dúvidas e orientar com as informações e dados necessários, de forma que o contribuinte evite cair na malha fina por eventuais erros na declaração”, destaca.