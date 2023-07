Série C: Na Arena da Amazônia, Manaus fica no 0 a 0 com o São Bernardo

Manaus/AM - O Manaus FC empatou em 0 a 0 com o São Bernardo, em partida válida pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado (15), na Arena da Amazônia.

Com os resultados, o Manaus está com apenas um ponto de vantagem acima do Remo, primeiro time na zona de rebaixamento. O clube é o 14º colocado, com 14 pontos. Já o São Bernardo está na quinta colocação, com 20 pontos.

No próximo final de semana, o Manaus enfrenta o atual vice-líder da série C, o Brusque. A partida está marcada para às 16h (hora de Brasília) do domingo, na Arena da Amazônia, às 15h no horário local.