Sepror encerra capacitação de produtores rurais na 5ª Feira de Agronegócios da Nilton Lins

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) encerrou, na sexta-feira (12), a série de seis cursos de capacitação destinados a produtores rurais de áreas próximas de Manaus, dentro da programação da semana de realização da 5ª Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins. Os temas dos cursos, que aconteceram pela manhã e tarde, foram “Manejo de Produção Aquícola” e “Manejo Florestal Sustentável de Menor Impacto em Exploração de Florestas Nativas”, com a participação de 20 alunos. Os cursos foram coordenados pelo Departamento Pedagógico (Depe) da Sepror.

Na solenidade de encerramento, o titular da Sepror, Petrucio Magalhães Junior, considerou muito importante a Sepror estar na Feira da Nilton Lins, recebendo os produtores da região metropolitana, ajudando a trazê-los para visitar a feira e participar dos cursos, eventos que permitem a oportunidade de acessarem o conhecimento e tecnologia.

“Demos uma ênfase muito grande na piscicultura, na questão da mecanização, na calagem, no preparo da área. Isso é fundamental para que a gente tenha produtividade, que a gente consiga ter competitividade, e garantir com isso uma maior lucratividade e rendimentos, fruto do trabalho que é feito pelos produtores rurais, seja na área agrícola, na produção vegetal ou animal. Estamos muito felizes com os eventos realizados na feira”, disse Petrucio.

O curso de Manejo de Produção Aquícola foi ministrado pelo biólogo Philip Auzier, da Sepror, que fez um resumo dos destaques levados aos 20 alunos, representantes das comunidades do Ramal 14, no Puraquequara, e Projeto de Assentamento Agrícola Água Branca Uberê, quilômetro 4 do Ramal do Brasileirinho, na área rural de Manaus.

“Detalhamos cada etapa que vai da criação a recria dos alevinos, engorda e despesca, concluindo com a venda do pescado. A carga de informações envolve as boas práticas necessárias para manter a boa produtividade, desde o início da produção, com a escolha correta do alevino, manejo detalhado durante todo o período da engorda, percentual de proteína para alimentação do animal, até chegar data da despesca. Todos os processos devem ser observados, seja para o pequeno como para o grande produtor”, disse Philip Auzier.

A agricultora familiar Ana Cláudia Almeida, moradora do Ramal 14, no Puraquequara, e secretária da Associação Agriamigos, disse que sua participação no curso “foi mais uma semente plantada, abrindo mais conhecimento em meu empreendimento, onde tenho projeto de construção de um tanque para produção de pescado, e este curso trouxe as informações que serão essenciais para consolidação deste objetivo”.

Por sua vez, os engenheiros florestais Zulma Lay e Márcio Abreu fecharam a série de cursos de capacitação com o tema “Manejo Florestal Sustentável de Menor Impacto de Exploração em Florestas Nativas”.

Sobre o evento, Márcio Abreu disse que “a meta foi repassar aos participantes as etapas necessárias para realização deste tipo de atividade nas suas propriedades, desde a documentação necessária, elaboração do plano de manejo florestal sustentável, levantamento do inventário florestal, e procedimentos relacionados às etapas de exploração e comercialização. Trata-se, com certeza, de um tema relevante para o estado, que é questão da sustentabilidade da floresta”.