Senac lança nesta sexta livros escritos por aprendizes durante a pandemia

Manaus/AM - Será nesta sexta-feira (8) o lançamento de livros escritos durante a pandemia pelos estudantes do curso de aprendizagem comercial do Serviço Nacional do Comércio do Amazonas (Senac- AM).

No total de 15 obras inéditas, em formato de conto, o projeto, intitulado “Jovem Escritor”, surgiu durante as aulas do curso de Assistente Financeiro, na qual o professor Charles David estimulou a turma a compartilhar, por meio da escrita, os momentos vivenciados por eles no período pandêmico, seja em casa, no trabalho, ou nas aulas mediadas, por vezes, por tecnologias.

Para Charles, esse projeto transforma jovens aprendizes em jovens escritores, fazendo com que as suas histórias de vida, de trabalho e de estudo virem livro. “O projeto estimulou que os alunos transformassem os contos feitos por eles mesmos, da própria vida deles, em experiências que podem agregar valor em obras literárias. É um projeto grandioso”, conta o professor que fez toda a edição das obras.

A proposta de escrever uma obra literária assustou inicialmente o aluno Daniel Cardozo, 18, mas com o apoio do professor e dos colegas de turma, a ideia de se tornar um escritor ficou cada vez mais leve. Ele explica que adquiriu muito aprendizado em todas as etapas do processo de construção da obra.

“Foi uma tarefa bem difícil, confesso, onde se foram atribuídas muitas horas de dedicação para conseguir expressar da melhor maneira possível a mensagem que gostaríamos de passar para os nossos leitores. Tenho muito orgulho de ter feito parte desse projeto, onde literalmente tivemos muitas experiências, desde a produção, até a parte de vendas, e tenho certeza que cada uma dessas atividade nos trouxe um ensinamento”, enfatiza Daniel.

Outra autora, Brianna Martins, que escreveu “Alimentação e Saúde – relatos de ambiente de trabalho”, explica que o produto é resultado do Projeto Integrador do Senac, uma atividade pedagógica que estimula o aluno aplicar na prática todas as habilidades adquiridas em sala de aula. A aluna contou com a coautoria das aprendizes Leilaine Pereira e Nair Beatriz Queiroz.

“Isso agregou de uma forma muito positiva na minha formação. Hoje eu sou finalista no curso de Nutrição. Os relatos que eu tive durante o meu trabalho como jovem aprendiz me trouxe outras visões, um olhar mais crítico. Tanto eu como as coautoras trouxemos um pouco da nossa história relacionada à alimentação e trouxemos também um pouco de orientação”, complementa Brianna.

O evento será realizado às 19h, na unidade Senac Cidade Nova, situada na Rua Visconde de Itanhaém, 863, Cidade Nova I.

Os 15 livros inéditos escritos pelos aprendizes do Senac AM poderão ser conferidos ou adquiridos na biblioteca da instituição na Cidade Nova. Confira a lista completa dos livros que serão lançados:

1 - A vida na pandemia – de Emanuel Henrique do Nascimento Marques; 2 - Trabalho e Renda – de Jonison Esquerdo da Fonseca; 3 - Quatro Garotas e o primeiro emprego –de Alice Dayanne Magalhães do Nascimento; 4 - Lidando com o 1º salário - de Maysa; 5 - Primeiro emprego – de Aline da Silva Nascimento e Elisa Franco de Souza; 6 - Conflitos familiares – de Érica Silva Gama; 7 - Prevenção ao consumo de Droga – de Renata de Alencar Rubem; 8 - Lidando com o mercado de trabalho – de João Pedro de Souza Figueiredo e Zequias Idelfonso da Silva Neto; 9 - Prisão da Realidade – de Luana dos Santos Vilaça e Matheus Henrique de Araújo; 10 - Como chegay aqui – de Daniel Cardozo; 11 - Alimentação e Saúde – de Brianna Freitas Martins; 12 - Adolescentes – de Thiago Oliveira dos Santos; 13 - Vivendo o caos – de Janiquele Rocha de Araújo e Barbara Vitória Lima de Souza; 14 - Máscara Social – de Gabriel Pereira Prestes; 15 - Tecnologia e inovação – de Clayton de Oliveira Matias e Henrique Augusto Bezerra dos Santos.