Semsa inicia campanha de multivacinação em Manaus com foco em crianças e adolescentes

Manaus/AM - Iniciou nesse sábado (13), a campanha nacional de multivacinação da população nas áreas urbana, indígena e ribeirinha da capital. A campanha tem como foco crianças e adolescentes de 0 a 14 anos que estão com doses do calendário básico de imunização em atraso.

O objetivo é elevar a cobertura vacinal deste público contra doenças que podem ser prevenidas por vacinas e evitar a reintrodução de doenças já controladas ou erradicadas no país.

A campanha segue, no município, até o próximo dia 25, em 171 salas de vacina da rede de Atenção Básica, onde estão disponíveis todas as vacinas do calendário básico e também os imunizantes contra Covid-19 e Influenza. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sendo que nove unidades de horário estendido atendem até as 20 horas e também aos sábados, das 8h às 12h.

A secretária da Semsa, Shádia Fraxe pede que as crianças sejam levadas, dentro das duas próximas semanas, à UBS mais próxima para que as equipes de saúde verifiquem a caderneta de vacinação e apliquem as doses em atraso. A recomendação vale especialmente para as menores de 1 ano, já que metade das vacinas do calendário infantil começam a ser aplicadas nos primeiros 12 meses de vida.

Para receber as vacinas é importante levar documento de identificação, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS) e a caderneta de vacinação. Os endereços e horários de funcionamento das salas de vacina da rede municipal podem ser conferidos no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente pelo link bit.ly/salasdevacinamanaus. Para as crianças que não tomaram a vacina BCG na maternidade, logo após o nascimento, a Semsa mantém unidades de referência que podem ser acessadas por meio link bit.ly/salasBCGManaus.

A secretária informa que, além da vacinação nas unidades de saúde, a Semsa vai realizar busca ativa de crianças com atraso vacinal, com visitas dos agentes comunitários de saúde casa a casa, em especial, nas áreas mais remotas do município. A ação vai contar com o suporte de informação georreferenciada, para localizar com mais precisão o público-alvo.

De acordo com estimativa do IBGE (2021), a população de 0 a 14 anos residente em Manaus é de 551.268 crianças e adolescentes, sendo que 34.592 são menores de 1 ano.

A gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, lembra que a meta de cobertura vacinal preconizada para todas as 18 vacinas do calendário básico nacional é de 95%, e que atualmente, em Manaus, apenas a BCG alcança a cobertura ideal. “Todas as demais, a exemplo do que ocorre no restante do país, estão abaixo do mínimo esperado”, atesta.