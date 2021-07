Semsa esclarece que não alterou intervalo da 2ª dose da Pfizer e Astrazeneca

Manaus/AM - Após o site Imuniza Manaus aparecer com 12 dias a menos para a aplicação da 2ª dose das vacinas Pfizer e Astrazeneca, a Semsa esclarece que não houve mudança no prazo para aplicação de segunda dose dos imunizantes.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela operacionalização da campanha de vacinação contra a Covid-19 na capital, mantém em 84 dias o intervalo entre doses dos dois imunizantes, conforme orientação do Ministério da Saúde (MS). De acordo com a nota, para fins de operacionalização, o sistema Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br) considera 80 dias como padrão médio de referência para agendamento automático da segunda dose, garantindo a margem de quatro dias para acomodar a agenda em dias úteis para a vacinação, não sendo considerados domingos e feriados.

O Imuniza Manaus faz o cálculo com base no número de dias do intervalo, realizando o agendamento de modo a evitar que o usuário ultrapasse esse prazo, caso esqueça de consultar o sistema no período de sua segunda dose ou, por algum motivo, não possa comparecer no dia agendado.

A prefeitura também esclarece que a data anotada no cartão de vacina do usuário corresponde ao prazo limite para a conclusão do esquema vacinal, levando em conta a correspondência entre 12 semanas e três meses/90 dias.

Para a CoronaVac o intervalo entre doses também está mantido, conforme recomendação do fabricante, em 28 dias. Nesse caso, o Imuniza Manaus utiliza como padrão médio de referência 24 dias, seguindo a mesma lógica aplicada para as vacinas AstraZeneca/Oxford e a Pfizer/BioNTech.

A prefeitura informa ainda que qualquer mudança nos intervalos entre doses será comunicada aos usuários pelos canais oficiais de informação da gestão municipal.