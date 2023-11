Sem chuvas, Manaus sufoca pelo 8º dia consecutivo envolta em fumaça tóxica

Manaus/AM - O fumaceiro que encobre Manaus, e torna a qualidade do ar cada vez mais perigosa, permanece intensa neste domingo (5).

Na última sexta-feira (3), o governador do Amazonas declarou que a fumaça tóxica, não é oriunda do estado, mas sim do Pará, que também sofre com queimadas e com a estiagem.

Este é o oitavo dia consecutivo no qual não só os manauaras, mas também os moradores do interior precisam lidar com a toxicidade do ar.

Enquanto isso, nenhuma medida relativamente efetiva é tomada pelas autoridades para resolver o problema. O resultado é hospitais lotados e a população sufocando lentamente dia após dia.