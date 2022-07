Selma Bonfim conta sua história com jornalista Guilherme Aluízio; 'O Último Romântico'

Manaus/AM - A engenheira civil Selma Bonfim foi fonte primária no processo de escrita do livro "O Último Romântico”, biografia do jornalista e empresário Guilherme Aluízio, com quem foi casada por 55 anos, até seu falecimento em 2019. O lançamento do livro acontece às 10h do dia 8 de agosto, no Salão Recanto da Telemática, no Comando Militar da Amazônia, Ponta Negra.

A viúva de 78 anos conta como os dois se conheceram. “Fui com minha família até o Bosque Clube onde acontecia uma festa junina. Lá, ele me convidou para dançar. Eu tinha 16 anos e ele 22. Não o conhecia, nem esperava que me tirasse para dançar, mas acho que ele já tinha me visto", contou.

De acordo com Selma, os dois namoraram por quase 4 anos, pois o pai dela não permitia que o casamento fosse realizado antes dos 20 anos. "O namoro era ali na frente dos meus pais, ele ia até a minha casa e ficávamos na varanda, quando íamos no cinema, minha mãe ia junto. Eram outros tempos".

Dias antes do casamento, os dois enfrentaram um obstáculo inusitado: Guilherme contraiu rubéola. "O médico examinou as bolinhas e disse, rindo muito, que ele não poderia me engravidar até se recuperar totalmente, era perigoso já que a doença era contagiosa, então precisamos esperar ele se recuperar", contou rindo.

Selma e Guilherme se casaram em 1964, e, em razão do golpe militar, a emissão de passaportes foi suspensa, impedindo que o casal chegasse até a Argentina para lua de mel como planejaram. A viagem aconteceu por várias cidades do Sul do país.

O casal formava uma boa dupla de trabalho e curtia a vida juntos. "Poderia contar dezenas de noitadas em que reuníamos os amigos, com música, petiscos e bebidas. Meu marido era um homem cavalheiro, abria a porta do carro para mim, sempre me respeitou", disse.

O primeiro, e único, filho veio após 13 anos de casamento. "Um casamento só dá certo se houver renúncia de um lado e do outro. Era uma parceria para o trabalho e também para a vida, eu o acompanhava pois sempre foi muito sociável e casamento é isso", completou a viúva.