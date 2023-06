Selecionados do Mais Médicos com CRM em trâmite devem se apresentar até hoje em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus informa que o prazo para apresentação dos candidatos do Mais Médicos para o Brasil alocados para atuar na capital amazonense e que estão com o registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) em trâmite têm até a sexta-feira, 30/6, das 8h às 14h, para se apresentar na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), na rua Maceió, nº 160, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

O prazo final para apresentação dos profissionais portadores de CRM terminou na última sexta-feira, 23/6. Até aquela data, 113 dos 256 candidatos do programa alocados para Manaus entregaram os documentos e tiveram inscrição homologada para atuar nas unidades de saúde da Semsa. Dentre eles, sete comunicaram desistência das vagas na manhã desta segunda, 26/6.

A titular da Semsa Manaus, Shádia Fraxe, lamentou a desistência dos bolsistas, apontando que o número de candidatos que compareceram à secretaria para apresentação foi menor do que o esperado.

“É uma perda para a saúde pública em Manaus, pois esses profissionais representam um reforço importante e necessário para a melhoria na atenção básica à saúde”, assinalou a secretária, que reitera a necessidade dos bolsistas que ainda não se apresentaram atentarem para o prazo do Ministério da Saúde.

“Reforçamos a esses selecionados que agilizem os procedimentos e se apresentem na secretaria até a sexta-feira, para que tenham a inscrição homologada e possam trabalhar conosco para levar mais e melhores serviços de saúde para a população”, aponta Shádia Fraxe.

A Semsa é responsável pela validação e homologação da inscrição dos selecionados junto ao Ministério da Saúde, após a avaliação de documentos e checagem de pré-requisitos. Depois desse processo, o profissional está apto para atuar em uma das unidades de saúde da secretaria. As regiões e unidades de saúde com maior carência de profissionais têm prioridade na lotação dos novos médicos.

Apresentação

Os selecionados do Mais Médicos convocados pela Semsa devem acessar o site pssemsa.manaus.am.gov.br para efetuar o cadastro de documentos, e comparecer na sede da secretaria das 8h às 14h, munidos de RG e CPF, para entregar a documentação e receber orientações pré-admissionais.

A secretaria alerta que a entrega dos documentos deve ser feita de forma presencial pelo médico, não sendo admitida a entrega por procurador ou representante.

O edital de convocação da Semsa consta na edição 5.607, do dia 16/6, do Diário Oficial do Município (DOM). A publicação traz a lista de documentos requeridos para o processo de admissão e está disponível para consulta no site semsa.manaus.am.gov.br, item “Concursos”.

Programa

O novo edital do Mais Médicos para o Brasil foi publicado no final de maio, trazendo 5.970 vagas distribuídas para 1.994 municípios brasileiros. O programa recebeu mais de 34 mil inscrições, sendo 30.175 de profissionais brasileiros e 3.895 de médicos estrangeiros com registro no exterior.

Em Manaus, 378 candidatos se inscreveram para as 256 vagas oferecidas pelo Mais Médicos para atuação na capital amazonense.

Os profissionais participantes do programa recebem bolsa-formação do Ministério da Saúde no valor de R$ 12.386,50, por 48 meses, prorrogáveis pelo mesmo período. Recebem ainda auxílio moradia (se oriundos de outras cidades/estados) e alimentação, pagos pelos municípios; em Manaus, os valores das contrapartidas municipais são de R$ 1.200 e R$ 550, respectivamente.