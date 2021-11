Seleção feminina chega a Manaus para jogo na Arena da Amazônia

Manaus/AM - As jogadoras da Seleção Brasileira feminina de futebol desembarcaram na manhã desta segunda-feira (22) em Manaus. As Guerreiras do vão participar do Torneio Internacional de Futebol Feminino contra as seleções da Índia, Venezuela e Chile, de 25 de novembro a 1º de dezembro, na Arena da Amazônia.

O torneio contará com 23 atletas, com destaque para a meia Formiga, do São Paulo, que se despede da “amarelinha” após a expressiva marca de 233 jogos pela seleção; e para a atacante Marta, do Orlando Pride, dos Estados Unidos.

A participação no Torneio Internacional de Futebol Feminino marca também o retorno da defensora Antonia, do Madrid CFF, da Espanha, ao Amazonas. Há dois anos, ela defendeu as cores da equipe do Iranduba.

Este será o último compromisso da Seleção Brasileira feminina em 2021.