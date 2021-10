Seis toneladas de peixe são entregues para famílias, em Manaus

Manaus/AM - Seis toneladas de tambaqui ruelo foram entregues para famílias do bairro Jorge Teixeira 4, na zona leste de Manaus, durante a quinta edição do programa “Peixe no Prato Solidário’ neste sábado (9). Também foram repassadas uma tonelada de farinha e mil abacaxis, adquiridos de produtores rurais pela Sepror e ADS.

A ação contou com a presença do governador Wilson Lima, que ajudou a entregar o pescado para as mais de mil famílias em situação de vulnerabilidade social, que estiveram presente no local.

Nas quatro primeiras edições da ação, foram distribuídas 10 toneladas de tambaqui curumim, beneficiando aproximadamente 3,7 mil famílias, em Manaus e no Rio Preto da Eva.