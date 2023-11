Seis casas tiveram perda total em incêndio em Manaus; famílias receberão auxílio

Manaus/AM - Um total de seis casas tiveram perda total no incêndio registrado na manhã desta sexta-feira (10), no Beco do Dilúvio, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

Segundo a Prefeitura de Manaus, após o incêndio ser controlado a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), vinculada à Semseg, foi acionada e identificou seis casas com perda total de danos materiais.

As seis famílias que perderam tudo foram inseridas pela Semasc no Auxílio-Aluguel. A prefeitura também garantiu que as vítimas irão receber benefícios eventuais como cestas básicas.

A maioria das casas atingidas pelo incêndio eram de madeira e o fogo se alastrou rapidamente.