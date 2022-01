Segundo centro de testagem para Covid-19 em Manaus começa a funcionar nesta quarta

Manaus/AM- O novo Centro Municipal de Testagem para Covid-19 no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona Oeste, começa a funcionar às 9h desta quarta-feira (19). O atendimento é exclusivo para pessoas com sintomas gripais na fase inicial (até 7 dias) e será de segunda a sábado, das 9h às 19h, contando também com assistência médica e farmacêutica.



Este é o 2º centro de testagem descentralizado que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) coloca em operação, como estratégia emergencial para desafogar as unidades de saúde, onde a procura aumentou mais de 200% no mês de janeiro. A primeira unidade foi instalada no último dia 12, no Studio 5, onde foram realizados mais de 14 mil testes nos primeiros 5 dias de atendimento.



O novo Centro de Testagem vai contar com 40 estações de notificação, para atendimento inicial do usuário; e com 20 estações de coleta. A capacidade de realização de testes será similar à do Studio 5, ou seja, 200 por hora, incluindo coleta da amostra, testagem e emissão de resultado.



O atendimento médico será feito por uma equipe de 14 profissionais e dois pontos de atendimento farmacêutico também estarão disponíveis para a entrega dos medicamentos prescritos.



A assistência médica e farmacêutica será prestada aos pacientes com resultado positivo e aos que, mesmo com resultado negativo, apresentem sintomas clínicos de influenza.



O tipo de teste utilizado é o teste rápido de antígeno, feito com amostra de nasofaringe, coletada por via nasal, com swab (espécie de cotonete), com a entrega de resultado entre 15 e 20 minutos.