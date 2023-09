Segunda noite do 'SouManaus' é marcada por shows de Lobão, Biquíni Cavadão

Manaus/AM - A programação do palco Amazona, do #SouManaus Passo a Paço 2023, nesta quarta-feira, 6/9, começou com artistas locais e a atração nacional, Lobão, contagiando o público presente na segunda noite do maior festival de artes integradas da região Norte. Promovido pela Prefeitura de Manaus, o evento reuniu mais de 170 mil pessoas no primeiro dia.

A primeira atração da noite foi o DJ Raidi Rebello. Com uma carreira consagrada de 45 anos, o artista manauara colocou o público para dançar o melhor da dance music, italo house, tecno, eurodance e outros ritmos que marcaram a década de 1990.

“Foi maravilhoso e você tocar para um público legal com uma estrutura fantástica do #SouManaus é incrível. Então, eu fiquei lisonjeado por ter participado da festa e feliz porque o público curtiu e dançou durante a apresentação no festival, que já se tornou uma grande opção de arte na nossa região”, disse Rebello.

Em seguida, a banda amazonense Doral tomou o palco com uma apresentação cheia de referências ao indie rock, soul, lo-fi e MPB. Formada em 2020, o grupo aposta em suas composições do cotidiano e mensagens positivas, destacando a canção “Toda vez que tu sorri”. O guitarrista Alexandre Donsouzis elogiou a estrutura e contou a expectativa de estrear no festival.

“Para nós é incrível ter a oportunidade de tocar em um evento desse porte, porque apesar de sermos uma banda local, somos mais ouvidos fora. Voltamos de uma viagem no Sudeste e estava faltando uma grande exposição aqui em Manaus e, para a banda, esse é o momento de mostrar o nosso trabalho para o público da nossa terra”, declarou.

Nacional

A grande atração da noite foi o cantor, compositor e instrumentista Lobão, que esbanjou personalidade ao cantar sucessos como “Me chama”, “Vida louca vida”, “Rádio Blá”. Vencedor do Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro em 2007 e quase 50 anos de carreira, o artista carioca, um dos maiores nomes do rock brasileiro, que está em uma fase mais zen, contou a emoção de se apresentar para o público manauara.

“Nós faremos um show bíblico e estamos muito animados, a gente ama tocar aqui. Calor intenso e será um calor de ambas as partes, vamos explodir o palco do #SouManaus. Tá tudo incrível, uma estrutura espetacular e a montagem do palco também. No aspecto técnico e organização, a Prefeitura de Manaus está de parabéns”.

Um grande público se fez presente no palco Amazona, que desde cedo estava esperando as atrações desta segunda noite. Fã do cantor Lobão, o mestre de obras Neto Cardoso, 52, chegou para garantir um lugar bem perto do palco.

“Tô gostando muito do festival, já vim em outras edições e está bem organizado. Como o público é bacana, a gente curte uma festa desse tamanho na nossa cidade, porque tem para todas as tribos. E aqui é rock na veia”.

Animado para curtir o #SouManaus 2023, Tom Costa elogiou a iniciativa da prefeitura de realizar o evento, que a cada ano aumenta a programação multicultural para abraçar todas as tribos e vibes. O estudante de 20 anos ficou impressionado com a estrutura e segurança montada nessa edição.

“Eu gostei muito da estrutura, dos palcos, os telões, os camarotes e também da segurança, que é essencial em um evento como este. Está sensacional”.