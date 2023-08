Secretário da SSP/AM está entre alvos da Operação Comboio da PF em Manaus

Apesar do MPAM e da PF não terem divulgados nomes dos investigados, eles confirmaram a participação de policiais civis e militares no caso apurado que envolve extorsão, corrupção e lavagem de dinheiro.

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos tanto na casa do secretário, quanto no gabinete dele na sede da SSP/AM.

A informação foi confirmada pelo procurador geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior. “Há uma autoridade com prerrogativa de foro (...) então se o procurador de Justiça está à frente, por óbvio que há alguém com essa prerrogativa e esse alguém é o secretário de segurança”, declarou.

Manaus/AM - O secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, é um dos alvos da Operação Comboio, realizada hoje (29), pela Polícia Federal e pelo Gaeco, no Amazonas e em São Paulo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.