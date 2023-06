Secretaria oferta 3 mil vagas para 51 cursos de qualificação em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) divulgou na segunda-feira (26) a oferta de mais de 3 mil vagas para cursos rápidos de qualificação na modalidade presencial.

A iniciativa é uma parceria com a instituição de ensino UniNorte e faz parte do projeto “Capacita 2023”, que tem objetivo de qualificar cidadãos para o mercado de trabalho. No total, 51 modalidades de curso estão sendo oferecidas e as aulas serão ministradas no horário da noite, na unidade da UniNorte, localizada na avenida Djalma Batista, bairro Chapada.

Os interessados devem ter acima de 18 anos, ensino médio completo e o início está marcado para o dia 3 de julho. As inscrições podem ser feitas por meio do Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), sendo necessário fornecer informações dos documentos solicitados no ato da matrícula.

De acordo com a gerente de qualificação da Setemp, Carla Santos, a secretaria está sempre trabalhando para oferecer cursos que visam preparar os cidadãos para o meio profissional:

“Sabemos a importância de parcerias como essas, pois o compromisso do Governo do Estado consiste em sempre oferecer as melhores oportunidades para que o número de cidadãos empregados cresçam no estado. E a UniNorte tem nos ajudado nessa missão”, disse.

Cursos oferecidos

A lista dos cursos pode ser conferida no Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br). A instituição será responsável por entrar em contato com os selecionados por meio do e-mail informado na matrícula, contendo todas as informações necessárias como data, horário e local de curso.