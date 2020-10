Secretária municipal participa de congresso de jornalismo em Educação

Manaus/AM - Reconhecida pelo MEC como a nona melhor educação básica entre as capitais do Brasil, a titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Kátia Schweickardt, participa nesta segunda-feira, 19/10, às 13h (horário Manaus), da 4ª edição do Congresso Internacional de Jornalismo de Educação, realizado pela Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca), sobre o tema “Educação na Pandemia - O que fizemos até aqui e como continuamos na retomada”.



O evento, que será totalmente on-line, contará ainda com a participação dos secretários estaduais de educação Rossieli Soares, de São Paulo, Getúlio Marques Ferreira, do Rio Grande do Norte, e Renato Feder, do Paraná. As entrevistas serão mediadas por Renata Cafardo, vice-presidente da Jeduca e repórter de educação e colunista do Jornal O Estado de S. Paulo.



O congresso segue até o dia 23/10, e receberá jornalistas de todas as regiões do país, além dos Estados Unidos, Nigéria e Uruguai. Neste primeiro dia, dentro do tema educação, serão abordadas as questões sobre as desigualdades educacionais, o desafio da retomada de aulas e o que a pandemia pode deixar de lição.



Para acompanhar basta se inscrever gratuitamente no site https://jeduca.org.br/jeduca2020/. Toda programação terá tradução em libras.