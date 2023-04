Secretaria convoca mais de 400 pessoas para buscar Carteira de Autista em Manaus

Manaus/AM - Mais de 400 autistas que realizaram a solicitação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), já podem comparecer na sede da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência (Sepcd), situada da rua Salvador, nº 56, bairro Adrianópolis, para receber o documento.

As Cipteas podem ser retiradas pelos próprios beneficiários, por seus responsáveis legais ou alguém indicado por eles e que esteja com a autorização para retirada. A pessoa precisa levar o RG do beneficiário e também apresentar o próprio RG. O atendimento é das 8h às 17h.

Os documentos são de solicitações feitas em ações da Sejusc e parceiros, ou na sede da Sepcd. A carteira contém informações de identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista, contato de emergência e informações de seu representante legal ou cuidador, quando necessário, promovendo mais segurança e autonomia para os beneficiários.

Com a Ciptea, as pessoas com TEA têm prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, assim como no acesso à educação e assistência social. A carteira garante, ainda, meia-entrada em eventos culturais. A carteira tem validade de 5 anos.

Como solicitar

Para solicitar a carteira, os interessados devem comparecer à sede da Sepcd. É preciso preencher um requerimento e anexar um relatório médico, com indicação da Classificação Etária Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde (CID), além do RG, CPF, certidão de nascimento, tipo sanguíneo, comprovante de residência, número de telefone e foto 3×4.

O responsável legal da pessoa com TEA também deverá apresentar o documento de identificação, comprovante de residência, telefone e e-mail.