Sargento da Marinha levou tiro na cabeça ao tentar apaziguar briga em Manaus

Ao ser preso, Alexandre contou que ele e Adriano não sabiam que Robert era policial e se aproximaram para apartar uma briga quando o PM atirou contra Adriano que morreu na hora. “Eu tentei apaziguar uma briga besta. Eu não sabia que era polícia, apertamos a mão dele e do nada começa a rolar tiro e meu colega cai no chão. Eu me abrigo. Eu vi quem deu o tiro e eu não sabia que era polícia, pra mim era vagabundo, e ocorreu o que vocês viram”, relatou aos policiais.

Adriano estava acompanhado do amigo, Alexandre Avelino, 39 anos, 2° Sargento da Marinha, que foi preso ao atirar contra o policial ao ver o amigo morto no chão.

Manaus/AM - Adriano Macedo Vasconcellos Fernandes, 34 anos, 3° Sargento da Marinha, morreu ao ser baleado com um tiro na cabeça pelo Policial Militar Robert Bruno, 38, na saída de uma boate no Parque das Laranjeiras, na madrugada deste sábado (3).

