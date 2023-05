Samu atende em média 10 mil ocorrências de acidentes de trânsito por ano em Manaus

Manaus/AM -

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), gerenciado pela Prefeitura de Manaus, é acionado para prestar socorro a cerca de 10 mil ocorrências de acidentes de trânsito todos os anos, na capital amazonense. O enfrentamento ao problema vem sendo reforçado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) com ações de educação em saúde, em meio às ações da campanha Maio Amarelo.

A diretora do Samu Manaus, enfermeira Elen Assunção, informa que o serviço, coordenado pela Semsa, atendeu a 10.694 acidentes de trânsito no ano passado. Neste ano, de janeiro a abril, já foram atendidas 4.301 ocorrências, a maioria por colisão entre carro e moto e queda de moto.

“Os chamados são recebidos por meio do número 192, e diante do relato sobre o estado de saúde da vítima e do local do acidente, nossos reguladores definem a melhor estratégia para atender a ocorrência, da forma mais rápida possível”, explica Elen.

A enfermeira destaca que o Samu Manaus conta com oito motolâncias para dar agilidade no atendimento às vítimas, visto que as motocicletas conseguem trafegar com mais facilidade em meio ao trânsito intenso, que muitas vezes é gerado pelo próprio acidente.

“O serviço também dispõe de 34 Unidades de Suporte Básico e de sete Unidades de Suporte Avançado (USA) para garantir o socorro adequado às vítimas de acidentes de trânsito, além de duas ambulâncias fluviais”, pontua.

Nos últimos quatro anos, a média de acidentes de trânsito registrados pelo Samu Manaus se manteve estável, mas ainda é alta. Foram 10,5 mil casos em 2019, 10,6 mil em 2020; 10,1 mil no ano de 2021; e 10,6 mil no ano passado.

“A orientação é que as vítimas de acidentes de trânsito não sejam deslocadas até a chegada dos profissionais do Samu, que irá tomar a conduta mais adequada para mobilizar esse paciente até uma unidade de saúde”, informa.

Educação em saúde

Como parte das ações da campanha Maio Amarelo, que visa sensibilizar a população sobre a segurança no trânsito, com intuito de reduzir o índice de acidentes, a Semsa estará em pontos estratégicos da cidade promovendo ações de educação em saúde, com orientações aos transeuntes e entrega de brindes e material informativo.

A programação, coordenada pelo Núcleo de Prevenção de Riscos à Saúde por Causas Externas e Fatores de Risco da Semsa, inicia nesta segunda-feira, 22/5, no Terminal 3, bairro Cidade Nova, zona Norte.

“Teremos o ‘Dia D’ da campanha em cada Distrito de Saúde, iniciando hoje pelo Disa Norte, para mobilizar toda a nossa sociedade no compartilhamento de informações que garantam a segurança no trânsito em nosso cotidiano”, informa Carla Azevedo, chefe do núcleo.

Na próxima terça-feira, 23/5, a ação será promovida pelo Disa Sul, em semáforos da avenida Umberto Calderaro, bairro Adrianópolis. Na quarta-feira, 24/5, o Disa Leste irá mobilizar a comunidade na escola Vila da Felicidade, no bairro Mauazinho. Quinta-feira, 25/5, é a vez do Disa Oeste, na escola estadual Gonçalves Dias, bairro Dom Pedro, e na sexta-feira, 26/5, a escola Arthur Virgílio (BR-174) receberá a ação coordenada pelo Disa Rural.