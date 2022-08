Saiba tudo sobre o atentado a tiros à equipe do vereador Amom Mandel em Manaus

Manaus/AM – Integrantes da equipe do vereador Amom Mandel, que sofreram um atentado a tiros na última terça-feira (2), no bairro Cidade de Deus, deram detalhes do crime, que por sorte não teve vítimas.

No boletim de ocorrência, os dois membros da equipe que estavam no veículo relataram que tinham acabado de sair de uma reunião no Clube de Mães Dr. Mário Cunha e estavam a caminho do bairro Jorge Teixeira quando ao passarem pela rua Nossa Senhora da Conceição, uma motocicleta modelo Titan, de cor azul, com dois homens a bordo passou por eles.

Ao identificarem os adesivos no carro com a imagem do vereador e candidato a deputado federal, os criminosos fizeram o retorno e perseguiram o carro aos gritos de “Amom aqui não”.

De repente, um dos criminosos sacou a arma e atirou ao menos três vezes contra o carro, mas somente um tiro atingiu o veículo na parte do porta-malas. Após os disparos, a dupla fugiu sem ser identificada.

O vereador estava em outro carro com outros membros da equipe e todos ficaram assustados com a situação que poderia ter acabado em tragédia. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.