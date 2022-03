Saiba para quem e onde a máscara continua sendo obrigatória em Manaus após decreto

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus publicou no fim da noite dessa terça-feira (29), no Diário Oficial do Município (DOM),o decreto que desobriga o uso de máscaras de proteção em ambientes fechados. Mas, há algumas restrições para grupos e ambientes específicos.

Segundo o decreto a utilização de máscara fica recomendada em qualquer ambiente, para idosos de 70 anos ou mais; às pessoas com sintomas gripais e aos imunossuprimidos; profissionais de saúde no exercício de suas atividades; usuários do sistema de saúde público e particular; usuários e profissionais de qualquer meio de transporte coletivo ou compartilhado.

A decisão tem como base: portarias do Ministério da Saúde; o decreto estadual, o Boletim Diário Covid-19 Amazonas nº 718, da Fundação de Vigilância Sanitária (FVS-AM), além de suas notas técnicas; o índice do esquema vacinal, da última quarta-feira, 23/3, que correspondia a 86,34% da população, a partir dos 12 anos de idade, vacinada com duas doses ou dose única; a flexibilização do uso obrigatório de máscaras em outras cidades brasileiras; e o índice de novos casos de Covid-19 verificados até o dia 23, que foram de 43 registros, e nenhum óbito pela doença, entre os dias 15 e 23 deste mês.

A prefeitura esclarece ainda que a liberação pode ser reavaliada a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município e a subida de casos.