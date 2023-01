Saiba onde se vacinar contra Covid neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Manaus está com 10 pontos de vacinação contra Covid-19 disponíveis neste sábado (7), das 08h às 12h, que atendem todos os públicos a partir de 3 anos de idade. Os usuários devem apresentar documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e cartão de vacina para receber o imunizante.

