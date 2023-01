Saiba onde se vacinar contra a Covid-19 neste sábado em Manaus

Manaus/AM - A vacinação contra a Covid-19 poderá ser obtida pela população manauara em dez unidades de saúde da Prefeitura de Manaus, neste sábado (28), no horário de 8h às 12h. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta que os usuários compareçam ao posto mais próximo de sua residência, portando documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina.

Públicos



A primeira dose da vacina contra a Covid-19 está liberada para a população a partir de seis meses de idade, e o intervalo para a segunda dose é indicado no momento da imunização, podendo variar conforme a faixa etária do usuário e a marca da vacina recebida. No caso de crianças de até 4 anos de idade, vacinadas com a Pfizer Baby, é preciso tomar a terceira dose para completar o esquema vacinal inicial.



Já a primeira dose de reforço, também chamada de terceira dose, está disponível para a população a partir de 12 anos de idade. A segunda dose de reforço, conhecida também como quarta dose, é ofertada a população em geral a partir de 18 anos de idade, e aos adolescentes de 12 a 17 anos com alto grau de imunossupressão. O terceiro reforço (quinta dose) pode ser recebida apenas por adulto imunossuprimidos.



Mais detalhes sobre a Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19 podem ser obtidos no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e na plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br). A secretaria também compartilha, diariamente, informações oficiais sobre a campanha através das redes sociais, pelo perfil @semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook.



Veja os endereços dos pontos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado:



Zona Norte

- Clínica da Família Carmen Nicolau - Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul;

- USF Áugias Gadelha - Rua 15, s/nº, Cidade Nova I (a partir de seis meses de idade)

- USF Balbina Mestrinho - Rua Major Silvério J. Nery, nº 170, núcleo 3, Cidade Nova;

- USF Maj PM Sálvio Belota - Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina;



Zona Sul

- USF Doutor José Rayol dos Santos - Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores (a partir de seis meses de idade);



Zona Leste

- USF Alfredo Campos - Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi (a partir de seis meses de idade);

- USF Amazonas Palhano - Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário;

- USF Leonor Brilhante - Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves;



Zona Oeste

- USF Deodato de Miranda Leão - Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória (a partir de seis meses de idade);

- USF Leonor de Freitas - Avenida Brasil, s/nº, Compensa I