Saiba onde se vacinar contra a covid-19 neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Manaus avança no enfrentamento à Covid-19, neste sábado (17) com dez pontos de vacinação em todas as zonas geográficas da capital, no horário de 8h às 12h. Crianças, adolescentes, adultos e idosos podem tomar a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta doses, conforme grupos e intervalos recomendados pelo Ministério da Saúde.

Os endereços das unidades que ofertarão o imunizante podem ser conferidos no link: http://bit.ly/localvacinacovid19 , no site semsa.manaus.am.gov.br e pelas redes sociais da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Para receber a vacina, o usuário precisa apresentar documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional de Saúde e o cartão de vacina.

Dados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV) desta sexta-feira,16, pela manhã, indicavam que da população vacinável da capital, estimada em 2.112,740 de pessoas, 89,68% já haviam tomado a primeira dose e 79% haviam completado o esquema vacinal inicial, com as duas doses.

Por outro lado, o número de usuários em atraso com a terceira dose era de 624.651, enquanto 476.725 pessoas estavam em atraso com a quarta dose.

Para conferir seu esquema vacinal, a população pode consultar a plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br) e clicar no quadro “Consultar minhas doses” e, em seguida, digitar o número do CPF.

Além de disponibilizar informações sobre as doses recebidas, o Imuniza Manaus, também fornece o certificado de vacinação, número de doses aplicadas e outras informações sobre as estratégias de enfrentamento da Covid na capital.

Confira os pontos de vacinação de sábado:

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

USF Áugias Gadelha – Rua 15, s/nº, Cidade Nova I (a partir de seis meses de idade)

USF Balbina Mestrinho – Rua Major Silvério J. Nery, nº 170, Núcleo 3, Cidade Nova

USF Maj PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina

Zona Sul

USF Doutor José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores (a partir de seis meses de idade)

Zona Leste

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi (a partir de seis meses de idade)

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória (a partir de seis meses de idade)

USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa I