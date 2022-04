Saiba onde se vacinar contra Covid-19 neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Um total de 15 pontos de vacinação contra Covid-19 estarão disponíveis neste sábado (30), em Manaus.

Dos 11 locais de vacinação para o público de 12 anos e mais, o shopping Phelippe Daou, na zona Leste; o Studio 5, na zona Sul; e o sambódromo, na zona Centro-Oeste da cidade, são pontos estratégicos que funcionarão das 9h às 16h. As demais estações de vacinação funcionarão nas Unidades Básicas de Saúde da Semsa, das 08h às 12h. Veja os endereços em http://bit.ly/localvacinacovid19.

Crianças de 5 a 11 anos podem se vacinar nos cinco pontos estratégicos, na zona Norte, o shopping Via Norte, no Monte das Oliveiras, funcionará das 10h às 16h. Todos os outros, funcionarão das 9h às 16h: Studio 5 Centro de Convenções, no Distrito Industria, e Parque Cidade da Criança, no Aleixo (zona Sul); Sesi Clube do Trabalhador, no bairro Coroado, na zona Leste, e sambódromo, na avenida Pedro Teixeira, na zona Oeste.

Os endereços de todos os pontos, com os horários de funcionamento e as vacinas disponíveis, podem ser verificados pelo link http://bit.ly/vacinacovid-criancas. Para vacinar, as crianças e os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, que precisam apresentar a caderneta ou o cartão de vacinação, documento de identificação com foto, Cartão do SUS ou CPF. Para os adolescentes imunossuprimidos, que podem receber a terceira dose dois meses após a segunda, devem apresentar laudo que comprove sua condição de saúde.

A população dos 18 aos 59 anos, pode receber, além da primeira dose, a terceira, depois de quatro após receber a segunda. Já os idosos com mais de 60 anos podem tomar a terceira dose depois de três meses após a segunda dose e o de imunossuprimidos pode tomar a terceira dose do imunobiológico após 28 dias da segunda dose da vacina.

O Ministério da Saúde também orienta que a quarta dose seja administrada para imunossuprimidos e idosos com 70 anos ou mais, que são mais vulneráveis às formas graves da Covid-19, se estes tiverem tomado a terceira dose há quatro meses.