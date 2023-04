Saiba como vai funcionar a mudança para a nova Carteira de Identidade no Amazonas

Manaus/AM - A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), é emitida de forma gratuita. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que coordena o processo de emissão, garante que não é necessário que o cidadão corra para fazer o agendamento do novo documento, isso porque os modelos antigos de Registros Geral (RG) terão validade até fevereiro de 2032.

O número oficial da nova carteira é a inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), mas o novo formato permite ainda o acréscimo de outras documentações opcionais, gerando um documento unificado. A nova carteira é válida para todo o país, com comprovações biográficas e biométricas antes da emissão da carteira.

O diretor do Instituto de Identificação, Aderson Conceição Melo (IIACM), perito Mahatma Porto, explicou que o novo sistema vai agregar outras informações sobre o cidadão.

“O novo documento não vai substituir os outros oficiais, mas ele veio para agregar. A carteira de trabalho, o título de eleitor, o certificado de reservista, certidão de nascimento e casamento, e todas as informações de saúde, incluindo o fator sanguíneo, devem ser incluídas nesse cadastro”, explicou.

Ainda segundo o perito Mahatma Porto, a novidade é uma grande mudança para o Estado, proporcionando à população um serviço tecnológico e informatizado, sem custo ao cidadão.

“Agora a coleta é feita no aparelho biométrico, a foto é tirada no local, todos os PACs estão equipados e tudo isso passa por um sistema muito rígido de conferência, de análise para ter certeza que não houve fraude naquela emissão”, informou.

Prazo de emissão

As pessoas que foram atendidas até os últimos 90 dias, mesmo que tenham solicitado o modelo antigo de identidade, receberão a CIN. Ou seja, quem foi atendido dentro deste prazo não precisará pedir novo agendamento, pois já receberá a nova Identidade.

A SSP-AM também pede que neste primeiro momento, as vagas de agendamentos sejam prioritárias para as pessoas que necessitam do documento com urgência.

Além disso, é importante que após o agendamento pela internet, a pessoa compareça à unidade de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), pois quando há falta, prejudica a vaga de quem poderia ter sido atendido.

Emissão

Na capital amazonense, as emissões podem ser realizadas em 15 unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão, da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Mas antes, é necessário que se realize um agendamento por meio do link cinam.ssp.am.gov.br disponível no site da SSP-AM www.ssp.am.gov.br e da Polícia Civil do Amazonas www.policiacivil.am.gov.br.