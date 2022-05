Saiba como pedir reembolso da taxa de inscrições canceladas no concurso da Semsa

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus orienta os candidatos para os cargos de Assistente em Saúde – Agente Comunitário de Saúde II (ACS) e Especialista em Saúde – Profissional de Educação Física, do concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), com inscrições em duplicidade ou canceladas, para as datas programadas para o reembolso da taxa de inscrições.

O pagamento será feito por meio de cheque administrativo nominal ao candidato inscrito. No caso de impossibilidade, deverá ser apresentada procuração específica para essa finalidade. O local de entrega dos cheques será o auditório Isabel Victoria De Mattos Pereira Do Carmo Ribeiro, da Prefeitura de Manaus, na avenida Brasil, nº 2.971, bairro Compensa, na zona Oeste, no horário de 8h às 15h.

De acordo com cronograma, o reembolso das inscrições será realizado no período de 6 a 27 de junho, para as canceladas e as solicitações de reembolso, e no dia 28/6, seguindo o número de ordem da publicação no caderno 3, do Diário Oficial do Município (DOM), do dia 20/5.

Confira as datas:

6/6 – Inscrições Canceladas por Duplicidade – ACS

6/6 – Inscrições Canceladas – ACS (1 a 354)

7/6 – Inscrições Canceladas – ACS (355 a 734)

8/6 – Inscrições Canceladas – ACS (735 a 1084)

9/6 – Inscrições Canceladas – ACS (1085 a 1454)

10/6 – Inscrições Canceladas – ACS (1455 a 1724)

13/6 – Inscrições Canceladas – ACS (1725 a 2094)

14/6 – Inscrições Canceladas – ACS (2095 a 2464)

15/6 – Inscrições Canceladas – ACS (2465 a 2834)

20/6 – Inscrições Canceladas – ACS (2835 a 3204)

21/6 – Inscrições Canceladas – ACS (3205 a 3574)

22/6 – Inscrições Canceladas – ACS (3575 a 3944)

23/6 – Inscrições Canceladas – ACS (3945 a 4314)

24/6 – Inscrições Canceladas – ACS (4315 a 4684)

27/6 – Inscrições Canceladas – ACS (4685 a 4974)

28/6 – Solicitações de Reembolso – Cargos ACS e Profissional de Educação Física