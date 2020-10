Sai resultado final do 3º edital de Fomento com 61 classificadas

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus divulgou, no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (29), o resultado definitivo da avaliação das propostas de plano de trabalho do 3º Edital de Fomento, ofertado pelo Fundo Manaus Solidária, com os nomes das 61 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) classificadas nesta fase. No próximo dia 3 de novembro, serão convocadas as OSCs que deverão apresentar os documentos exigidos no edital para a assinatura do fomento.

As organizações sociais aptas em todas as fases do 3º Edital de Fomento, que ofertou um valor global de R$ 7 milhões, serão contempladas com até R$ 200 mil para execução de projetos nas áreas de capacitação e geração de renda, promoção da inclusão social e defesa dos direitos humanos.

A presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, afirma que o trabalho da prefeitura, em conjunto com as organizações sociais, é fundamental para a viabilização de ações que oferecem qualidade de vida à população vulnerável e agradece a confiança das OSCs que participaram de mais um edital ofertado pelo município.

“Desde o nosso primeiro edital de fomento, já ofertamos mais de R$ 18 milhões em recursos às OSCs e, para nós, para o prefeito Arthur Virgílio Neto, é motivo de muita satisfação ver que tantas pessoas vulneráveis estão tendo a oportunidade de mudar de vida, de terem novas perspectivas a partir do belíssimo trabalho ofertado pelas organizações sociais. Ninguém faz nada sozinho e os nossos editais são demonstrações disso. Por meio deles, muitas vidas estão sendo tocadas e isso nos motiva, nos emociona”, destacou.