Sacolas Plásticas voltam a ser gratuitas em estabelecimento em Manaus a partir de hoje

A partir do dia 20 de outubro de 2022, os estabelecimentos comerciais deverão distribuir gratuitamente sacolas biodegradáveis e retornáveis. E a partir do dia 20 de outubro de 2023, passa a ser proibida a distribuição e a venda de sacolas plásticas de qualquer composição, inclusive as biodegradáveis, sendo permitida a distribuição gratuita de sacolas retornáveis.

Manaus/AM - Foi sancionada na última quarta-feira (13) pelo prefeito David Almeida a nova “Lei das Sacolas Plásticas”, que volta a ser gratuita em estabelecimentos de Manaus. A lei com as suas novas alterações passa a valer a partir desta quinta-feira (14).

