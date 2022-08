Sábado é o 'Dia D' de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação em Manaus

Manaus/AM - No próximo sábado (20), será realizada na capital o “Dia D” da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação.

Segundo a Semsa, neste dia 106 unidades básicas de saúde (UBS), irão abrir e atende a população das 8h às 16h.

A vacinação contra a poliomielite tem como foco as 141 mil crianças menores de cinco anos residentes em Manaus, que devem atualizar seu esquema vacinal ou receber a dose de reforço contra a doença.

A meta é alcançar 95% desse público. Já a multivacinação é voltada para a população geral de até 14 anos, estimada em 648 mil crianças e adolescentes, que poderão completar as doses da caderneta de vacinação, caso estejam em atraso.



A campanha, realizada entre os dias 8/8 e 9/9, é uma estratégia do Ministério da Saúde para elevar o número de crianças protegidas contra doenças imunopreveníveis.



Orientações



A gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, orienta que pais ou responsáveis apresentem documento de identificação, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou CPF e o cartão de vacina para que as crianças sejam vacinadas.

Ela também observa que não é mais necessário o intervalo de 15 dias entre as vacinas do calendário básico e a vacina contra a Covid-19.



Isabel salienta que, além das 106 unidades que estarão abertas no próximo sábado, as 171 salas de vacina das unidades da rede municipal estão abertas durante ao longo da semana. Os endereços e horários de funcionamento dessas salas podem ser conferidos no site da Semsa, por meio do link http://bit.ly/salasdevacinamanaus.



Os endereços das 106 unidades que funcionarão no “Dia D”, juntamente com o “Sabadão da Saúde”, poderão ser consultados, também no site da secretaria: semsa.manaus.am.gov.br, a partir de quinta-feira (18).