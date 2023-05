Ruas são interditadas para festa do Pentecostes e corrida da Infantaria em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai interditar a rua Flaviano Limongi, entre a Arena da Amazônia e o sambódromo, zona Centro-Oeste, a partir das 6h30 deste domingo (28), no trecho entre a rua Lóris Cordovil e avenida Pedro Teixeira, onde será realizado o evento religioso Pentecostes. Cerca de 50 agentes de trânsito estarão monitorando as vias no entorno do evento para fiscalizar estacionamentos irregulares e auxiliar na travessia segura dos fiéis.

Interdições

O IMMU vai interditar a rua Flaviano Limongi em toda a sua extensão, a partir das 6h. A avenida Pedro Teixeira terá duas faixas interditadas parcialmente em frente ao sambódromo, para que os pedestres possam circular com segurança.

As avenidas Constantino Nery e Loris Cordovil terão monitoramento constante a partir das 14h, para assegurar a travessia segura e controle de tráfego. Após o evento, caso necessário, essas vias serão interditadas temporariamente para a travessia segura dos pedestres.

As avenidas Belmiro Vianez e alameda do Samba ficarão interditadas para o estacionamento dos ônibus do transporte público coletivo.

Circulação dos ônibus

No sentido Centro, as linhas A222, A219, A225, A207 vão seguir normalmente pelas avenidas Loris Cordovil, Boulevard Álvaro Maia, rua Francisco Orellana, avenida Pedro Teixeira e seguem itinerário normalmente.

As linhas 010, A036, A200, A204, 207, 213, 214, 215, 223, seguem normalmente até a avenida Loris Cordovil, boulevar Álvaro Maia, rua Francisco Orellana, avenida Pedro Teixeira e seguem o itinerário normal.

E a linha 678 vai circular normalmente pelas avenidas Darcy Vargas, Doutor Theomário Pinto e Jacira Reis, rua Rita Gama Barros e avenida Pedro Teixeira, seguindo normalmente o itinerário.

Corrida da Infantaria

Outra ação que terá o monitoramento dos agentes do IMMU, neste domingo, 28/5, será a corrida da Infantaria, realizada pelo 1º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS). Que terá a largada e chegada no mesmo local, sendo necessária a interdição parcial da avenida São Jorge na zona Oeste da cidade.

A avenida São Jorge no sentido Centro/bairro será interditada totalmente no trecho entre a rua Emílio Ruas e a avenida Compensa. A via será utilizada para o uso dos atletas entre 5h e 8h.

Desvios de trânsito e transporte

O Trânsito dos veículos e as linhas 019, 120, 121, 122, 211, 216 e 221, vão seguir o itinerário normal até a avenida São Jorge, depois seguirão pelas ruas Emílio Ruas, Barão do Rio Branco e Amaral dos Santos, avenidas Brasil, Compensa, São Jorge e depois seguem o itinerário normal.

O IMMU reforça que caso os motoristas tenham dúvidas em relação a desvios e itinerários, os agentes de trânsito e fiscais de transportes estarão em prontidão nas vias. Os condutores também poderão contar com o Disk Trânsito, por meio do número 0800 092 1188.

Com informações da Assessoria