Ruas do Tarumã ficarão interditadas a partir de segunda em Manaus

Manaus/AM - A partir desta segunda-feira (28), o cruzamento da avenida do Turismo com a avenida Dona Otília, no bairro Tarumã, zona Oeste da cidade ficarão interditadas. O fechamento será necessário para a realização da duplicação e pavimentação do Anel Viário Sul, e ficará bloqueado até o dia 13/12.

Desvio

O IMMU interditará o local a partir das 9h desta segunda-feira, 28/11 e realizará o seguinte desvio: O motorista que desejar acessar a estrada do Tarumã, seguirá para a avenida Praia da Ponta Negra, depois acessa a rua Praia de Olinda e Estrada do Tarumã.

O motorista que circula pela estrada do Tarumã e precisa acessar a avenida Dona Otília, deverá seguir pela Estrada do Tarumã, depois acessar rua Praia de Olinda, Praia da Ponta Negra e segue normalmente pela avenida Dona Otília.

O IMMU informa que a interdição não afetará o fluxo das linhas de transporte urbano e que as empresas já foram notificadas sobre as mudanças de itinerários e datas da obra. Os agentes de trânsito do IMMU estrão no local para orientar os motoristas sobre as mudanças de circulação.