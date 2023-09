Rua será interditada para obra a partir desta segunda-feira no Vieiralves

A interdição acontece para que a Águas de Manaus possa instalar tubulações de esgoto ao longo da via. A previsão é que a obra encerre apenas no dia 5 de outubro, nesse período somente os moradores terão permissão para acessar os locais.

Manaus/AM- A partir desta segunda-feira (25), a rua Javari, no trecho localizado entre a avenida João Valério e a rua Rio Eiru, no conjunto Vieiralves, será interditada temporariamente no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul.

