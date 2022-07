Rua que estava interditava em Manaus devido a enchente é liberada para trânsito

A circulação de veículos na rua Barão de São Domingos, Centro, foi liberada na manhã desta sexta-feira, 15/7, pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), após vistoria para avaliar a situação do local, afetado pelo rio Negro, que já iniciou o seu processo de vazante. Nesta sexta-feira, a cota do Negro foi registrada em 29,26 metros.

A rua estava interditada desde o dia 30/5, quando foram instaladas passarelas para a circulação de pedestres na região de intenso comércio. O local ficou intransitável por conta da subida das águas do rio Negro.

O diretor de Operações do IMMU, Stanley Ventilari, acompanhou a liberação da via e a retirada dos blocos de concreto. “Fizemos uma avaliação prévia, juntamente com a Seminf (Secretaria Municipal de Infraestrutura), para verificar se havia alguma erosão no local. Após esta avaliação positiva, acionamos a Semulsp (Secretaria Municipal de Limpeza Urbana) para a limpeza do local e, em seguida, fizemos a liberação da via com segurança. Percebemos uma melhoria no trânsito no local. Mesmo com a interdição, deixamos o acesso ao local para que os comerciantes não tivessem tanto prejuízo”, destacou.

Ainda segundo Ventilari, as demais vias interditadas estão sendo monitoradas para eventuais liberações nos próximos dias. “Na rua dos Barés, estamos esperando baixar o nível da água do local e verificar se há erosão, para conseguir liberar a via”, informou o diretor de Operações do IMMU.