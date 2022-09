Rua de Manaus começa a ser decorada para Copa do Mundo 2022; veja fotos

Manaus/AM - Faltando 2 meses para Copa do Mundo de 2022, no Qatar, os torcedores do bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul, já entraram no espírito esportivo e estão ornamentando a rua 24 de Agosto, com bandeirinhas para vibrar pela seleção brasileira e torcer pela conquista do hexa.

Há mais de 20 anos mobilizando a vizinhança para deixar a rua mais bonita nessa época, Carlos Queiroz, 62 anos, um dos 20 representantes da ornamentação da rua 24 de Agosto, contou em entusiasmo que os moradores estão há 2 meses fazendo eventos para arrecadar recursos para investir nos enfeites.

"Estamos desde 2002 investindo nessa tradição. Na copa de 2014, nós fomos reconhecidos pelo jornal New York Times, que divulgou a nossa rua para todo o mundo. Estamos fazendo festivais de peixes e promovendo bingos para comprar linhas e bandeirinhas para deixar nossa rua mais bonita", contou o torcedor ao Portal do Holanda.

Carlos contou ainda que a expectativa é finalizar a ornamentação até a estreia do Brasil na copa, no dia 24 de novembro.