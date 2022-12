‘Rua da Copa’ em Manaus reúne 10 mil pessoas para assistir jogo do Brasil

Manaus/AM - A torcida verde e amarela, estimada em um público rotativo de 10 mil pessoas, esteve reunida na tarde desta sexta-feira (02), na rua 24 de Agosto, Morro da Liberdade, zona Sul de Manaus, para acompanhar mais uma partida da seleção brasileira pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Telão de transmissão, som, iluminação, palco e banheiros químicos foram concedidos pela Prefeitura de Manaus via Edital “Ruas da Copa”.

Com perucas, vuvuzelas e até pintura no rosto, uma turma bem animada escolheu a rua 24 de Agosto, no Morro da Liberdade, para acompanhar a partida. O Brasil entrou em campo, desta vez, com o time reserva, notícia que não abalou os torcedores, mas que, infelizmente, levou um gol do adversário.

A organização do evento estima um público rotativo de 10 mil pessoas até o fim da noite desta sexta-feira. Após o jogo do Brasil, a programação seguirá com atrações locais, dentre elas, a bateria da escola de samba Reino Unido da Liberdade.

Além da rua 24 de Agosto, os manauaras puderam assistir à transmissão dos jogos nas ruas 3 e Professora Isaura Barroncas, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste; na rua Santa Isabel, no bairro Vila da Prata, zona Oeste; e na rua 25, no bairro São José, zona Leste. // O acesso é gratuito para assistir às partidas. As ruas estarão abertas para visitação no horário das 9h às 21h. E nos dias dos jogos da seleção brasileira, os torcedores podem ir a uma delas para assistir de forma gratuita.