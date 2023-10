Roubo a homicídios: SSP registra mais de 4 mil prisões em 8 meses em Manaus

Nesse período, 3.058 pessoas foram presas em flagrante por diversos crimes, o que representa 75% do total das prisões efetuadas. Outros 1.016 indivíduos foram presos em cumprimento de mandados expedidos pela Justiça. Os indicadores reforçam a importância das ações integradas das Forças de Segurança do Estado, coordenadas pela SSP-AM.

Manaus/AM - As Forças de Segurança do Amazonas efetuaram 4.074 prisões em Manaus entre os meses de janeiro e agosto de 2023. Os dados foram apresentados pelo Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). De acordo com a SSP-AM, 24% dos suspeitos foram presos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

