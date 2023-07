Rodrigo Santoro e Tainá Müller comparecem ao Festival de Jazz no Teatro Amazonas

A edição de 2023 do Amazonas Green Jazz Festival teve início no dia 21 de julho e encerra neste domingo, dia 30.

Um dos brasileiros de maior sucesso em Hollywood, Rodrigo Santoro esteve em Novo Airão, no interior do Amazonas, para gravar o filme "Outro Lado do Céu".

Os atores aproveitaram para prestigiar o evento na noite da quinta-feira, mas a foto foi divulgada nesta sexta-feira (28). Hoje, o ator inclusive já foi clicado desembarcando no Aeroporto de Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Manaus/AM - Rodrigo Santoro curtiu o espetáculo do Amazonas Green Jazz Festival, no Teatro Amazonas, durante a sua passagem por Manaus. Além dele, também esteve presente a atriz Tainá Müller, de "Bom Dia, Verônica" (Netflix).

