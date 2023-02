Rodoviários reivindicam reajuste salarial; frotas voltam a circular em Manaus

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que o situação foi normalizada, mas não deu detalhes sobre o que foi acordado com a categoria.

Segundo um motorista que não quis se identificar, o ticket alimentação está com o pagamento em atraso, e a segunda parcela do reajuste salarial que era para ter sido paga em janeiro ainda não foi repassada aos rodoviários.

A categoria reivindica os pagamentos do ticket alimentação e a segunda parcela do reajuste salarial.

Manaus/AM - Toda a frota de ônibus do transporte coletivo voltou a circular após os rodoviários paralisarem as atividades, nesta quarta-feira (8).

